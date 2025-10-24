wapiti¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¢¡wapiti Æ°²è¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤»¤º¤ËÀ¸¤­¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢µ¶¤ê¤Î²¾ÌÌ¤ò³°¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²òÊü¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë´õË¾¤ò²Î¤¦¡£Á°ºî¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿¾ðÇ®¤¬¹Ó¡¹¤·¤¯Ê®¤­½Ð¤¹¡¢½Å¸ü¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¢¥¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü0»þ¤ËÆ±¶Ê¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¿´¤Î²ò