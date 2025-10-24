プロ野球ドラフト会議プロ野球のドラフト会議が23日、都内で行われた。楽天は1位で花園大の藤原聡大投手の一本釣りに成功。同大学からは初のプロ野球選手誕生となり、喜んだお笑い芸人がXで祝福したが、集中砲火を浴びる事態となった。花園大・藤原が楽天から1位指名を受けると、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが自身のXを更新。母校の歴史を変えた右腕を祝福した。「藤原聡大投手が楽天から1位で指名うけた！！