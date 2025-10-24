『メゾン･ド･マドリーミング』© ワタベヒツジ／コルク当面、引っ越しの予定があるわけではないのに、自宅を購入したばかりなのに、物件サイトをついつい見てしまう――そんな人多いのではないでしょうか。この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます毎晩、物件の間取りを見ては「ここで暮らしちゃおっ！」と妄想をふくらませ、家具の配置から照明、床の質感までシミュレーションするのは主人公のシェーン・タナベです。ワタ