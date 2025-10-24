高市早苗首相が23日、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との会談に臨むという意志を明らかにした。共同通信によると、高市首相はこの日、東京首相官邸で拉致被害者の家族と会い、問題解決の意志を表した。高市首相は面談した拉致被害者の家族に「なんとしても突破口を開く」とし、金委員長との首脳会談に臨む覚悟ができていると伝えた。1977年に拉致された横田めぐみさんの弟の横田拓也さんは高市首相に拉致被害者が早