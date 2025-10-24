23日夜、福岡県筑紫野警察署を訪れた男が、正当な理由がなくカッターナイフを持っていたとして、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、23日午後11時10分ごろ、福岡県筑紫野市の筑紫野警察署を訪れた男が、対応した警察官に対し「何もかも嫌になった。刑務所へ行きたい。このままでは人を傷つけたりしてしまいそう。」などと話しました。警察官が危ないものは持っていないか尋ねると、男はカッタӦ