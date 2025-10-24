ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が23日（日本時間24日）、トロントのロジャーズ・センターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日の会見に臨み2度サイ・ヤング賞を受賞した実績、経験豊富なベテランにとっても、WS初戦の重みは違う。「今この瞬間で言えば、キャリアで最も重要な登板だよ。チームとしての最終目標イコール、ワールドシリーズ制覇をつかむチャンスだからね。間違いなくキャリア最大の試