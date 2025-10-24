千葉県君津市は、水道の水源地周辺に産業廃棄物最終処分場が増設・新設されるのを抑止するため、新たな環境施策として「法定外税」を導入する検討を始めた。廃棄物の埋め立て量に課税するだけでなく、施設の埋め立て容量に対して課税することを目指しており、実現すれば全国初のケースになる。（丸山雅樹）法定外税とは、国が法律で定める所得税や相続税などとは別に、自治体が条例で独自に設けることができる税のこと。市によ