富士フイルムは10月21日、都内で発表会を開催し、チェキ新製品「instax mini LiPlay＋」を発表しました。突飛だったり強力なハイエンドモデルが投入される例年のことを思えば、今年は既存製品のマイナーアップデートモデルの販売にとどまった印象ながら、広瀬すずさんと３時のヒロインから福田麻貴さんが登壇し、製品をアピールしました。富士フイルム「instax mini LiPlay＋」発表。広瀬すずさん、３時のヒロイン・福田麻貴さん登