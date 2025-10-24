「役と自分はフィフティフィフティで向き合う」――そう語る板垣李光人が、映画『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）で演じたのは、歌舞伎町の No.1 ホスト・アサヒ。実際にホストクラブを訪れて役作りを重ねたリアルな体験から、共演した杉咲花との演技の化学反応まで。ちょっとチャラくて、でもどこか寂しげな“アサヒ”を、彼はどう演じてきたのかを語ってくれた。【画像】そのほかの撮りおろし写真＆場面写真芥川賞作