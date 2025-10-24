デル・テクノロジーズから「Dell 14」の新型モデルが発売されました。同社はPCブランドのリニューアルを進めており、今回レビューをお送りするモデルは従来「Inspiron」ブランドで展開されていたラインナップを引き継ぐ、同社のノートPCの中では標準モデルに位置づけられます。価格も7万円台とかなり手ごろで、ゲーミングPCやクリエイター向けのワークステーションなどは必要ない、標準的なPCとして買い替えを行う際に有力な候補に