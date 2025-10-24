「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）ホッとした表情が印象的だった。祈り、待ち続け、ようやく自分の名前が聞こえた。「長かったですね。呼ばれてくれ！と願ってました。ここまで野球をやってこられたのは家族のおかげなんで感謝したいです」。広島から７位指名された高木快大投手（２１）＝中京大＝が緊張感から解き放たれた。最速１５３キロ右腕には憧れの投手がいる