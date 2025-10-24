「ミーツ・ザ・ワールド」 (C) 金原ひとみ／集英社・映画「ミーツ・ザ・ワールド」製作委員会 NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で朝ドラ初出演を飾り、名門一家の三男・三之丞役で、家の中に居場所がない苦悩や悲しみを表現した演技に注目が集まった板垣李光人。繊細な演技を武器に躍進が続く中、"No.1ホスト"というこれまでとはギャップのある役どころで存在感を放っているのが、10月24日(金)より公開された杉咲花主演作「ミー