「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）広島からドラフト４位指名を受けた工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝は「平均球速１６０キロ以上、変化球も一級品、どんなボールでも相手を抑えられる唯一無二の選手になりたい」と目標をぶち上げた。憧れは米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有。「野球を始めたきっかけになった（人）。自分の投球を見て、野球を始める人たちが出