ドジャースのロバーツ監督は２４日から始まるブルージェイズとのワールドシリーズを前に会見し、本拠地ロサンゼルスに戻る現地時間２７日の第３戦はグラスノー、同２８日の第４戦は大谷翔平が先発する方針を明かした。「まだ完全には決めていないが、おそらくそうなると思う」と語った。すでに敵地トロントでの初戦はスネル、第２戦山本由伸の先発が発表されており、無傷の４連勝で制したブルワーズとのリーグ優勝決定シリー