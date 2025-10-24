【モデルプレス＝2025/10/24】2025年後期連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか※土曜は1週間の振り返り）に錦織友一役として出演する吉沢亮（よしざわ・りょう／31）にインタビュー。「なつぞら」（2019年）「青天を衝け」（2021年）への出演を経て2度目の朝ドラに出演する心境や、共演の多いトミー・バストウとの交流について語った。【後編】【写真】「圧倒的な存在感」と反響相次いだ「ばけばけ」吉沢