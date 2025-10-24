国の情報要員には、当然ながら優秀な頭脳と高い語学力、強い胆力が問われる。加えて、人間を媒介とした諜報（ヒューミント）の現場要員は、「一生を諜報活動に捧げる覚悟」と「強い愛国心と日本人としての誇り」も必要不可欠だ。いまは、平和に過ごしているから大丈夫だろう、という考えでは当然務まらない。「インテリジェンスとは平時の戦争」という言葉がある。その現場のリアルを前駐オーストラリア特命全権大使・山上信吾氏と