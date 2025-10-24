EU（＝ヨーロッパ連合）は首脳会議を開き、ロシアへの制裁を大幅に強化し、液化天然ガスの輸入を来年中に停止するなどで合意しました。【映像】ブリュッセルで行われた首脳会議EUは23日、ウクライナのゼレンスキー大統領を招いて、ブリュッセルで首脳会議を開きました。ロシアに対する第19弾の制裁として、液化天然ガスの長期契約の輸入を2026年末で停止することで合意しました。短期契約は半年以内に禁止します。また制裁を