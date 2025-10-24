米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムは２２日、カリフォルニア州シリコンバレーのイベントで、ＡＩ（人工知能）を搭載した新型ロボットなどを公開した。最新技術の導入で大幅なコスト削減や、配送効率の改善を見込む。（ニューヨーク支局小林泰裕）「必要な作業」提案するＡＩも公開したのは、ＡＩ搭載のアーム式ロボットシステム「ブルージェイ」。複数のアームで商品の取り出しと収納などを同時に行い、三つのラインを