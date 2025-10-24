秋の味覚が恋しくなる季節、三重県伊勢市の老舗「赤福」が千葉・東武百貨店 船橋店にやってきます。2025年10月30日(木)～11月5日(水)の7日間、「第36回にっぽんの味」に出店し、職人がその場で仕上げる“つくりたての赤福餅”を実演販売。さらに、和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」からは、季節限定の「栗コルネ」や定番の「あずきコルネ 和三盆クリーム」など、秋の味覚を堪能できるスイーツが勢ぞろいしますb