10月23日(木)の夜、愛知県豊田市の市営住宅で火事があり、年齢不詳の男性1人が死亡しました。 【写真を見る】豊田市の市営住宅で火事男性1人が死亡住人の男性と連絡がとれず 火事があったのは豊田市手呂町樋田にある鉄筋コンクリート建ての市営住宅です。10月23日(木)の午後6時半ごろ「2階建て共同住宅の1室から出火している」と近くに住む男性から消防に通報がありました。 消防車9台が出動して消火にあたり火はおよ