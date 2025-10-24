＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース初日◇23日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞これも日ごろの行いの賜物（たまもの）なのか。少し風邪気味で鼻とノドの調子は今ひとつの都玲華だったが、ゴルフは絶好調だった。6バーディ・1ボギーの「67」をマークし、ニコニコ顔でホールアウトした。【写真】都玲華さんがドレスに着替えました「先週入らなかった惜しいパットが全部っていうくらい入ってくれた。