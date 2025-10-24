＜Sky Look up Ladies Cup初日◇23日◇グリッサンドゴルフクラブ（千葉県）◇6441ヤード・パー72＞今年11月に日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストを控える22歳の安藤百香（あんどう・ももか）が、6バーディ・2ボギーの「68」で回り、藤川玲奈と並んで首位タイで滑り出した。ツアー参戦3試合目で初優勝を狙う。〈写真〉右足の粘りがすごい安藤百香のドライバースイング好スコアとは裏腹に「「どチーピンが3〜4回出