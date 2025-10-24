2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が10月21日、自身のインスタグラムを更新。キャミソール×ショートパンツの衣装を披露した。「ショーパンにこだわって選んでみました」中川さんは、トーク番組の収録を終えたことを報告。「最近のトレンドや恋バナも含めて、世の中で盛り上がっている"濃い案件"を、世代の違う3人がゆる〜く語り合う」番組で、「最初は緊張したけど、みんなとおしゃべり