ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ワールドシリーズを目前に控え、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がオンラインで記者会見に臨み、大谷翔平（31）への信頼と期待を語った。 ナショナル・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でシリーズMVPを獲得した二刀流スターについて、「彼はただの選手ではない。チームの心臓だ」と称え、ワールドシリ