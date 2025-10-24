【本日の見通し】ドル円は米CPIにらむ展開 ドル円は今日21時半の米消費者物価指数（ＣＰＩ）待ち。10月1日からの米連邦政府機関一部閉鎖を受けて多くの米指標の発表が延期される中、本来の発表日15日からは遅れたものの、今回発表されるＣＰＩに注目する動きが広がっている。 市場は来週及び12月のＦＯＭＣでの利下げをほぼ織り込んでおり、1月の利下げも60％以上織り込んでいる。 今月の利下げ自体はCPIが相当に