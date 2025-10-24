東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値152.57高値152.80安値151.82 153.95ハイブレイク 153.38抵抗2 152.97抵抗1 152.40ピボット 151.99支持1 151.42支持2 151.01ローブレイク ユーロドル 終値1.1618高値1.1620安値1.1585 1.1665ハイブレイク 1.1643抵抗2 1.1630抵抗1 1.1608ピボット 1.1595支持1 1.1573支持2 1.1560ロ&#12