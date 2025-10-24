「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）阪神はドラフト１位で立石正広内野手（２１）＝創価大＝を指名。日本ハム、広島との３球団の競合の末に、藤川監督がくじを引き当て“獲得”に成功した。大学ナンバーワンスラッガーは、同じ右打者で憧れの森下の背中を追いかけ、将来的にはトリプルスリーを目指す。◇◇思わず虎の主砲と姿が重なった。リーグ戦のラストゲー