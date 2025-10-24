タレントの・はるな愛の半生が実写化されることが２４日、分かった。ネットフリックスが「ＴｈｉｓｉｓＩ」のタイトルで２０２６年２月に配信する。主演はオーディションで抜てきされた１８歳の高校生・望月春希。主人公に大きな影響を与える医師役で斎藤工が出演する。鈴木おさむ氏が２０２２年にネットフリックスに企画を提出。２人の生き方を記したはるなの著書「素晴らしき、この人生」などを参考に、幼い頃から“本当