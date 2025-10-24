小泉成器株式会社は、新モデル『ハイブリット式加湿器（KHM-5552/W）』を発売した。加熱と気化を組み合わせたハイブリッド方式を採用し、6.5Lの大容量タンクで最大約9時間の連続運転が可能。乾燥しがちな季節でも長時間安定した加湿を行ってくれる。 （関連：【画像】小泉成器『ハイブリット式加湿器（KHM-5552/W）』《詳細・デザイン一覧》） ◼︎上部給水と自動湿度制御で快適運転 給水は上部から直接注ぐだけ