うその投資話で現金を騙し取ったとして逮捕された会社役員の男性が不起訴処分になりました。 愛知県大府市の会社役員の男性（33）はおととし3月知人の男性にゲームに関する投資話を持ち掛け、「月利4%がいまは保証されてます」「出した金はどうなっても最終的には返ってくる」などとウソをついて現金100万円を騙し取った詐欺の疑いでことし1月に逮捕され、容疑を否認していました。名古屋地検は男性について10月23日付で不