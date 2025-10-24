２４日の東京株式市場は主力株中心に買い戻しが利いて日経平均株価はリバンドに転じる公算が大きい。４万９０００円台回復を視野に入れる場面も想定される。前日の欧州株市場はほぼ全面高に近い形となり、欧州主要企業の株価をもとに算出したストックス６００指数も反発して史上最高値を更新した。上げ幅こそ小さいものの独ＤＡＸ、仏ＣＡＣ４０いずれも高く、個別企業の決算発表などを手掛かりに投資家の物色意欲は活発だった。