更年期障害というと女性のイメージが強いかもしれませんが、実は、男性にも起こることがあります。しかも女性に比べて、男性の更年期障害は発症の年齢にばらつきがあるという特徴があります。男性の更年期障害の注意点と治療法について、ゆきがや泌尿器クリニックの三山先生に詳しく教えてもらいました。 監修医師：三山 健（ゆきがや泌尿器クリニック） 2009年3月東海大学医学部医学科卒業。横浜南共済病院泌尿器科、