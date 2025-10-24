【東京・秋葉原発】「これからは自分で目覚まし時計をセットする必要はなくなります」と檜山さん。AIがその日の予定を見越してアラームの時刻を勝手に決める。寝ている間に届いたメールを調べ、必要に応じて返事の下書きまで用意されている。上司に求められた資料のドラフトもできている……。AI同士がつながり、こんな世界が間もなく現実になる。データは爆発的に増大し、クラウドがあふれ、PCの重要性が再び高まっていく。しかし