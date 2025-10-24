― ダウは144ドル高と反発、米中対立の緩和期待や堅調な企業決算を背景に買いが優勢となった ― ＮＹダウ 46734.61 ( +144.20 ) Ｓ＆Ｐ500 6738.44 ( +39.04 ) ＮＡＳＤＡＱ 22941.79 ( +201.40 ) 米10年債利回り4.001 ( +0.055 ) ＮＹ(WTI)原油 61.79 ( +3.29 ) ＮＹ金 4145.6 ( +80.2 ) ＶＩＸ指数17.30 ( -1.30 ) シカゴ日経225先物 (円建て)48995 ( +325