SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「思」でした！■解説上から読むと「意思（いし）」左から読むと「熟思（じゅくし）」右に向かって読むと「思想（しそう）」下に向かって読むと「思考（しこう）」パッと思い浮かびましたか？YouTubeで