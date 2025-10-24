大阪12月限ナイトセッション 日経225先物49020+350 （+0.71％） TOPIX先物3265.0+12.0 （+0.36％） シカゴ日経平均先物48995+325 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 23日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領は30日に中国の習近平国家主席と会談する予定と伝わり、貿易問題を巡る米中対立への警戒感が和らいだ。足もとで売られていたエヌビ