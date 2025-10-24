中国のSNS・小紅書（RED）に今年の国慶節（建国記念日。10月1日からの連休）に日本を初めて訪れた女性の投稿があった。投稿者の湖南省出身の女性は「初めて日本に行った。日本に対する全体的な感想」と題し、日本旅行で感じことを列記。「人がとても礼儀正しい。（店員が）自分から会釈をするなど、サービスへの意識が強い」「大通りも小道も、都市も田舎も、どこもとても清潔。街にはごみ箱も、清掃員も見当たらない。こんなにき