「憧れの職業だった」「ダメ人間でした、私……」明るくポジティブなイメージがある女性が発したのは、意外な言葉だった――。『プロフェッショナル 仕事の流儀』や『スタジオパークからこんにちは』などＮＨＫの人気番組を担当し、現在はフリーアナウンサーとして活躍する住吉美紀（52）だ。９月には仕事上の失敗や失恋と自身の半生を赤裸々（せきらら）につづった『50歳の棚卸（たなおろ）し』（講談社）を出版。同書でも「最初