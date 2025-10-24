¡þ2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê23Æü¡Ëµð¿Í¤ÏºíµÜÀ½ºî½ê¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤ò1°Ì»ØÌ¾¡£Ã±ÆÈ»ØÌ¾¤È¤Ê¤ê¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÏÃÝ´ÝÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤À¤±¤É¡¢¿­¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ë¡¼¥­¡¼º¸ÏÓ¤¬¤¤¤­¤Ê¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À­¤â½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢°æ¾å¤â¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ê¤ë¤Èº¸¤ÎÀèÈ¯¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×2027Ç¯¤«