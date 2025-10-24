タレントの王林（27）が24日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「@girlsaward_official」をメンションした王林。オフショットを添えて、18日に幕張メッセで開催された日本最大級のファッション&音楽イベント「RakutenGirlsAward2025AUTUMN/WINTER」に出演したことを報告した。テンガロンハットに攻めっ気のあるメイクでセクシーな衣装も披露。「今回もいっぱいかわいい服着れて幸せみんなの声