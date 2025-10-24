「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）広島からドラフト５位指名を受けた赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝は、同級生と同じ舞台にはい上がった。天理高時代は日本ハムの達の控え投手。「達がプロの基準。４年間、達がいたから頑張れた」。プロで投げ合えることを心待ちにした。仏教大野球部への入部も達が導いてくれた。田原前監督が天理の練習試合を視察し、赤木を達と間