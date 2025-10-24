10月17日にGPシリーズが開幕し、本格的にオリンピックシーズンがスタートしたフィギュア界。今年3月の世界選手権で2年ぶりの頂点に立った“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組は、GPシリーズ1戦目のフランス大会に登場。ショートで自己ベストに迫る79.44点をマークし首位発進。新プログラムで挑んだフリーはノーミスとはならなかったものの、2位と20点以上差をつけ貫禄の優勝を飾った。カナダ・トロントを練習拠点とし、結成1年