この笑顔をファンは待っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月23日の第1試合は赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が今期個人7戦目でうれしい初トップ。中盤に一気通貫を仕上げて跳満をツモり、試合後は爽やかな笑みで喜びと反撃の決意を口にした。【映像】太、全速で進むツモ和了りこの試合は東家からBEAST X・東城りお（連盟）、渡辺、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の並びで開始。