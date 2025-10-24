今日24日の朝は所々で今季一番冷えました。最高気温は昨日23日と同じくらいの所が多いでしょう。西日本では夏日(最高25℃以上)となる所もありそうです。朝晩と日中の気温の変化が大きくなるでしょう。服装で上手に調節してください。最適な服装は?今日24日の朝は今季一番冷えている所が多くなっています。札幌市は朝晩は冬のコートが必要になりそうです。最高気温は9℃と、11月中旬並みで空気が冷たいでしょう。暖かくしてお過ごし