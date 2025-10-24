無色から色づく音の旅へ2年ぶりの新アルバムに込めた挑戦の想いとは？ 愛知県一宮市出身のヴァイオリニスト・高松亜衣さんが、約2年ぶりとなる新作アルバム「Colorless(カラーレス)」を11月5日(水)にリリース。タイトルを直訳すると無色。 6年前、デビュー時のリサイタルで掲げたテーマ「Colorful(カラフル)」とは対照的なこのタイトルにはどんな想いが…。ブラームスの「雨の歌」、ヴィエニャフ