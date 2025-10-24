タレント・はるな愛の半生をモチーフにしたＮｅｔｆｌｉｘ映画「ＴｈｉｓｉｓＩ（ディスイズアイ）」（松本優作監督、２０２６年２月世界独占配信）の制作が決定したことが２４日、発表された。主人公の大西賢示役は１８歳の高校生・望月春希がオーディションで抜てきされ、性別適合手術の執刀医・和田耕治役は斎藤工が演じる。鈴木おさむ氏が企画した同作は、はるなの著書「素晴らしき、この人生」（講談社）、和田氏