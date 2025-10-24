一般社団法人・日本ピックルボール協会とミズノ社はこのほど、ピックルボールの普及を目的としたパートナーシップ契約を締結した。契約期間は１０月１日から来年９月３０日の１年間。今後は、ミズノが管理する全国３０か所の運動施設を活用し、個人参加型の体験会やレベル別講習会、各種大会などのプログラムを展開。誰もが気軽に参加できる場を創出することで、国内における同競技の認知拡大と競技人口の増加を目指す。ピック