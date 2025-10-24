神戸市（兵庫県）の中心部へ10分以内でアクセスできる新開地。交通利便性の高さと下町らしい雰囲気が好まれる人気タウンです。しかし、新開地は一時期衰退し、さらに阪神・淡路大震災による甚大な被害を受けました。そのような沈滞ムードを払拭したのが演芸場「神戸新開地・喜楽館」の誕生。地域活性化を第一目標とし、NPO法人が運営するという極めて珍しい業態の寄席小屋です。7周年を迎えた喜楽館はどのようにして生まれたのか。