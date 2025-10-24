ドジャースの山本由伸投手（27）が23日（日本時間24日）、トロントのロジャーズ・センターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席。大谷翔平投手（31）から得た学びを頂上決戦でも表現していく心構えを口にした。すでに25日（同26日）の第2戦先発が決まっている山本。「本当に特別な試合だと思っています。またそれを勝った先にもっと特別なものがあると思うんで、全員で頑張りたいと思い