大阪府箕面市は２３日、市政運営への評価を、原田亮市長の給料に反映させるアンケートの結果を公表した。市政運営を「評価する」は８６・７％で、来年１月から２年間、市長の給料を１０％増額することが決まった。今年初めて導入された制度で、アンケートで市政運営を「評価する」とした市民が７０％を超えた場合、超過した割合分（最大１０％）を本来の月額９４万円から増額。「評価しない」が「評価する」を上回った場合、超